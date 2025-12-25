Moda perakendecisine 14 milyon dolarlık ceza! 54 binden fazla ürün için iade yapacak

Avustralya Federal Mahkemesi, City Beach'in ana şirketi Fewstone'un, 2022–2024 yılları arasında oyuncaklar, dijital not defterleri, anahtarlıklar ve Crocs ayakkabılar için ışıklı Jibbitz aksesuarları gibi 54 binden fazla ürünü standartlara aykırı şekilde tedarik ettiğini kabul ettiğini açıkladı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), söz konusu ürünlerin düğme pil güvenlik standartlarına uymadığını belirterek şirketi dava etmişti.

ACCC, şirketin ihmallerinin 50 binden fazla küçük çocuğu ciddi yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirirken, standartlara uymayan işletmelere sert yaptırımlar uygulamaktan çekinmeyeceklerini açıklamıştı.

Yüz binlerce kişiye para iadesi yapacak

City Beach ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, müşteri güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını duyurdu. Şirket, listelenen ürünleri satın alan müşterilerin, ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını ve para iadesi için kendileri ile iletişeme geçmelerini istedi.

Ciddi iç yanıklara ve ölüme yol açabiliyor

Dava, Avustralya'da düğme pil güvenlik standartlarının ihlali nedeniyle ACCC tarafından açılan ilk dava olarak kayda geçerken, düğme piller küçük ve yuvarlak yapıları nedeniyle özellikle çocukların en çok yuttuğu ürünler arasında. Çocuğun yuttuğu pil geç müdahele edilmezsse ciddi iç yanıklara ve ölüme yol açabiliyor.