Moda tasarımcısı Miyake yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti.
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Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kyodo News’ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Japonya’nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor.
Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.