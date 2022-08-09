  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Moda tasarımcısı Miyake yaşamını yitirdi
Takip Et

Moda tasarımcısı Miyake yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fotoğraf: Reuters
Takip Et

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kyodo News’ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya’nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor.

Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.