Moderna CEO'su Bancel: Koronavirüs salgını 1 yıl içinde biter

İsviçre'de yayınlanan Neue Zuercher Zeitung'a konuşan Bancel, "Geçtiğimiz 6 ayda sektör genelinde aşı üretim kapasitelerindeki büyümeye baktığımızda, gelecek yılın ortasına kadar herkesin aşılanması için yeterli doza ulaşılacağı görülüyor" dedi.

Koronavirüste durumun aşılama ile birlikte durumun gribe benzediğini belirten Bancel, "Eğer aşılanırsanız iyi bir kış geçirebilirsiniz veya aşı yaptırmazsınız ve hastalanma, hastaneye yatma riskini alırsınız" konuştu.

Gelecek yılın ikinci yarısında bir normale dönüşün mümkün olup olmadığının da soruldu Bancel, "Bir yıl içinde bunun olabileceğini öngörüyorum" yanıtını verdi.