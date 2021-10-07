Moderna da Afrika’da aşı üretecek

Pfizer ile Biontech'in ardından Moderna da Afrika'ya aşı üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Şirket, Afrika’da kuracağı tesise 500 milyon dolar yatırım yapacak. Tesiste COVID-19 aşısı da dahil her yıl 500 milyon doz mRNA aşı üretimi hedefleniyor

Uzun zamandır düşük aşılama oranına sahip kıtada aşı üretimi yapması için baskı altında olan şirket yeni tesis için yakında yer seçimi yapacaklarını belirtti.

Moderna CEO’su Stephane Bancel ABD Massachusetts’te bulunan ana üretim merkezine benzer bir tesis kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech, Güney Afrika firması Biovac ile Afrika'da yılda 100 milyon doz aşı üretilmesi için temmuz ayında bir anlaşma yapmıştı.

İki ilaç devi Güney Afrika’nın Cape Town bölgesinde aşı üretimine başlayacağını duyurmuştu.