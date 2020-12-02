Moderna ve Pfizer'ın COVID-19 aşılarının ilk partisinin teslim tarihleri belli oldu

CNN'in Trump yönetimi tarafından hazırlanan ve "Operasyon Tam Hız" adı verilen planına ilişkin belgelere dayandırdığı haberine göre Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile birlikte geliştirdiği aşının ABD'ye ilk partisinin teslimatı 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Moderna tarafından geliştirilen ve 30 Kasım'da FDA'ya acil kullanım için başvulan COVID-19 aşısının ilk partisi ise FDA'nın onay vermesi halinde 22 Aralık'ta teslim edilecek.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'de başlayacak aşılamada önce sağlık çalışanlarına ve uzun süreli bakım tesislerinde kalanlara öncelik verilecek.