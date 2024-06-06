Modi’nin ‘zayıf zaferi’ dünyayı gerdi

Emre ERGÜL

Hindistan’da 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerin sonuçları açıklandı. Başbakan Narendra Modi tarihi bir zafer elde etti ve ülkenin ilk başbakanı olan Cevahirlal Nehru’dan bu yana ülkede art arda 3 dönem başbakanlık yapmayı garantileyen ilk lider oldu. Ancak yaşadığı siyasi kan kaybı, bu zaferine gölge düşürdü.

Seçimlerde Halk Meclisi’nin 543 üyesi belirlendi. Modi’nin başında bulunduğu Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) başını çektiği Ulusal Demokratik İttifakı (NDA), 293 vekil çıkardı. Bu, hükümet kurmak için gerekli olan 272 sandalyeden fazla… Sorun şu ki BJP, 2019 seçimlerine oranla 60 vekil az çıkardı.

Oysa Modi, seçim öncesi partisinin 272’den fazla vekil çıkartarak tek başına iktidar olacağını; ittifakının da toplamda 400 vekil çıkartacağını düşünüyordu.

Tahmin edilenin aksine, Modi artık hükümeti kurmak için toplamda 28 vekil çıkaran iki ittifak ortağı Janata Dal ve Teluga Desam partilerine mahkum kaldı. Muhalefet seçim sonucunu “Halk hiçbir partiye çoğunluk vermedi. Bu seçim sonucu, kendi adına oy arayan Modi’nin manevi yenilgisidir” dedi.

Bu da piyasalarda, “Dünyanın en büyük 5’inci ekonomisi olan Hindistan, büyümek için gerekli olan ekonomik reformları çıkartabilecek mi?” endişesine neden oldu. Ve küresel ekonomide bombalar patladı:

-Nifty 50 endeksi, pazartesi günü rekor seviyeye yükseldikten sonra sonuçların açıklandığı salı günü yüzde 8.5 düştü.

-Hindistan para birimi ve tahviller değer kaybetti.

- Türk Lirası da salı gününü yüzde 1 civarında değer kaybıyla kapattı.

Torun Gandhi 99 vekil çıkardı

Modi’nin “zayıf zaferi” dışında seçimin bir diğer dikkat çeken olayı da “Gandhi etkisi” oldu. Muhalefetteki Hindistan İttifakı, 230 sandalye aldı. İttifakın başını çeken Rahul Gandhi’nin Kongre Partisi, 2019 seçimlerine oranla vekil sayısını 52 artırdı ve 99’a ulaştı. Rahul Gandhi, eski başbakan Indira Gandhi’nin torunu… Ancak bu Gandhilerin, ünlü Mahatma Gandhi’yle bir akrabalığı bulunmamakta.

BBC: İşsizlikten dolayı Modi gençleri kaybedebilir

İngiliz BBC Televizyonu, şu seçim yorumunu yaptı: "Hint ekonomisi yükselişte, ancak eşitsizlik artıyor. Özel yatırım ve tüketimin artması gerekecek ve yoksullar ile orta sınıfın daha fazla harcamak için ceplerinde daha fazla paraya ihtiyacı olacak. Yeterli iş yoksa bu olmayacak. Hırs ve hayâl kırıklığıyla dolu bir ülkede, genç seçmenlerin BJP'den uzaklaşması muhtemel."