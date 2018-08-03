Mogherini: AB daima Çin'in yanında duracak

03 Ağustos 2018

Singapur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Çok taraflılığa ve serbest ticarete destek verme konusunda AB daima Çin'in yanında duracak" dedi.

Singapur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, toplantı sırasında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

İran’la imzalanana nükleer anlaşma ve serbest ticaret hakkında konuşan ikili, korumacılık ve tek taraflılığa karşı çıkılması konusunda fikir sağladıklarının altını çizdi.

Mogherini, çok taraflılığa ve serbest ticarete destek verme konusunda AB'nin daima Çin'in yanında duracağını da kaydederken Çin ile stratejik temas ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Mogherini, AB'nin Çin'i başlıca ve kritik bir stratejik ortak olarak gördüğünü, Çin'e karşı herhangi bir politika uygulama ya da harekette bulunma niyetinin olmadığını belirtti. Wang Yi de kısa süre önce Pekin’de gerçekleştirilen Çin-AB Liderleri görüşmelerinde her iki tarafın çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve tek taraflılığa karşı çıkılması konusunda mutabakata vardıklarını hatırlattı. Wang Yi, Çin ile AB arasındaki stratejik temas ve işbirliğinin güçlenmesi ile çok taraflılığın, dünya barışı ve istikrarının korunmasına da yararlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer anlaşması sorunu üzerinde de duran ikili, İran nükleer anlaşmasının pratikte de gerçekleşmesi ve uluslararası anlaşmalara herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA