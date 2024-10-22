Moldova AB üyeliğini kıl payı farkla onayladı

Moldova halkı, ülkenin AB'ye bağlılığını ve anayasa değişikliğini onaylayan referandum için sandığa gitti. Sonuçlara göre sandıktan yüzde 50,46 “evet” oyu çıktı. "Hayır" oyu ise 49,54’ olarak kaydedildi. Toplam 1,49 milyon kişinin oy kullandığı referandumda evet ve hayır farkı 11 bin 602 oldu.

'Seçimlere Rusya karıştı' iddiası

Referandum, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte gerçekleştirildi. Ancak mevcut aday Maia Sandu'nun seçilmemesi nedeniyle, seçim ikinci tura kaldı. AB yanlısı olan, Sandu seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğini savundu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise böylesi iddialar için kanıt sunulması gerektiğini belirtti.

Seçimler, Moldova’nın AB üyeliği yolunda ilerleme ya da Rusya ile yakın ilişkileri sürdürme arasında kritik bir test olarak değerlendirildi. Sandu, seçimlerin Moldova’nın geleceği için belirleyici olduğunu ve ülkenin Avrupa geleceğini seçmesi gerektiğini vurguladı. Ancak oyların dar bir farkla sonuçlanması, Moldova’nın Avrupa yönelimindeki sürecinin belirsizliğini ortaya koydu.