Monet ve Van Gogh tablolarına 'Nazi' incelemesi

Aralarında Claude Monet, Paul Gauguin ve Vincent van Gogh'un eserlerinin de bulunduğu beş tablo, "Naziler tarafından yağmalanmış olabileceği endişesi" nedeniyle İsviçre'nin önde gelen sanat müzelerinden biri olan Kunsthaus Zürih Müzesi'nden kaldırıldı.

Eserlerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere silah satarak servet kazanan Almanya doğumlu silah tüccarı Emil Bührle'nin eline nasıl geçtiğine dair şüpheler uzun süredir devam ediyordu.

New York Post'ta yer alan habere göre Zürih Sanatevi, soruşturma devam ederken beş tabloyu depoya kaldırdığını duyurdu.

Tabloların kaldırılması, sanat eserlerinin asıl sahibi olan ailelere iade edilmesine ilişkin yeni kuralların yayınlanmasının ardından geldi.