Moody's, Avrupa perakende sektörü için görünümü 'durağan'a yükseltti

20 Ekim 2020

Moody's, Avrupa perakende sektörü için yaptığı değerlendirmede, "Şartlar iyileşecek, ancak kar marjları çevimiçi maliyetlerin artmasına ve rekabetin yoğunlaşmasına bağlı olarak düşük kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa perakende sektörü için görünümün değişmesinin şartların önümüzdeki aylarda gıda dışı perakendeciler için iyileşeceği beklentisini yansıttığını da ifade eden Moody's, bununla birlikte Avrupa giyim perakendecileri için daha yavaş toparlanma beklediklerini, 2021 yılında cironun 2019'un yüzde 19 altında olacağını öngördüklerini de vurguladı.