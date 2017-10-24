Moody's, çelik sektörünün 2018 yılını değerlendirdi

24 Ekim 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan açıklamada, "Artan talep, yükselen fiyatlar ve iyileşen kar seviyesi 2018 yılında Avrupa’da çelik sektörünün istikrarlı görünümünü desteklemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa’da çelik üreticilerinin ham madde fiyatlarının istikrarlı olması ve büyümenin artmasıyla karlarında da artış görülmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "AB'nin anti damping uygulamalarına tabi olmayan Güney Kore, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden ithalatın artması ve kapasite aşımı kısıtlayıcı faktörler olmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’da çelik sektöründeki şirket birleşmelerinin sektörün henüz kapasite aşımını azaltmaya yetmediği belirtilirken, ABD’de potansiyel korumacı politikaların Avrupalı çelik üreticileri için tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Kredi Sorumlusu Gianmarco Migliavacca, Avrupa’da ekonomik görünümün iyileşmesi ve otomotiv, inşaat gibi sektörlerde talebin artmasıyla çelik sektöründe tüketimin 2017-2018 döneminde yaklaşık yüzde 1,5 ila 2,0 arasında artmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA