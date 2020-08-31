Moody’s Çin’in büyüme tahminini yükseltti

31 Ağustos 2020

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in 2020 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 1’den yüzde 1,9’a artırdı, 2021 büyüme tahminini de yüzde 7 olarak belirledi.



Moody’s’in yayımladığı raporda, ikinci çeyrekte Çin’de endüstriyel üretim ve sabit varlıklara yatırımın güçlü oranda arttığı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) beklenenden daha yüksek olduğu belirtildi.



Raporda, salgının kontrol altına alınmasıyla Çinlilerin üretim faaliyetlerini yeniden başlatması neticesinde harcanabilir gelirin arttığı, tüketici talebinin de güçlendiği bildirildi. Öte yandan,

Çin’in reel ekonomik faaliyetleri gittikçe iyileştirmesine rağmen dış piyasadan gelen talebin düşmesi gibi olumsuz unsurların ekonomik büyümeyi kısıtlayabileceğine de işaret edildi.

Moody’s, G20 ülkelerinin ekonomilerinin 2020’de yüzde 4,6 daralacağı, 2021 yılında ise yüzde 5,3 büyüyeceği tahmininde bulundu.



Çin’in, G20 ülkeleri arasında bu yıl ekonomik büyüme sağlayabilecek tek ülke olduğuna da dikkat çekildi.