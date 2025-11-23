Moody’s, İtalya’nın kredi notunu 23 yıl sonra ilk kez yükseltti

Moody’s, İtalya’nın kredi notunu Baa3’ten Baa2’ye çıkardı. Kuruluş, not artışını siyasi istikrar ve kurtarma planındaki güçlü ilerleme ile gerekçelendirdi.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada,

“İtalya, kurtarma programı kapsamındaki kilometre taşları ve hedeflerde iyi performans gösteriyor; ödeme talepleri ve fon kullanımı açısından AB ülkeleri arasında lider konumda” ifadeleri yer aldı.

23 yıl sonra ilk kez yukarı yönlü revizyon

İtalya’nın kredi notu en son Mayıs 2002’de yükseltilmişti. O dönemde not “Aa3”ten “Aa2”ye çıkarılmıştı. Ülke notu, Ekim 2018’de yaşanan düşüşün ardından bugüne kadar değişmeden kalmıştı.

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, not artırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek,

“Moody’s’in 23 yıl sonra gelen bu kararı, hükümete ve dolayısıyla İtalya’ya duyulan güvenin yeniden kazanıldığının teyididir” değerlendirmesinde bulundu.