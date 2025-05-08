Moody’s’ten uyarı: Özel kredi fonlarına artan talep sistemik risk yaratabilir

Moody's, paralarını özel kredi varlıklarına yatıran perakende yatırımcıların ABD ekonomisi için oluşturduğu artan risk konusunda uyarıda bulundu.

Moody's tarafından yayınlanan bir rapora göre pandemiden bu yana, ABD ve küresel kredi piyasalarının payı kademeli olarak kamu piyasalarındaki bankalardan özel kredi şirketlerine kaydı ve 2014'teki başlangıcından bu yana yönetim altındaki varlıklarda 2 trilyon doların üzerinde bir artış gösterdi.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve diğer ülkelere gümrük vergisi uygulamasından bu yana piyasayı sarsan çalkantıların ortasında bile gerçekleşti.

Moody's analistleri, "Piyasadaki dalgalanma devam ederken bile alternatif varlık yöneticileri perakende yatırımcıları özel kredi ve diğer özel varlık türlerine çekmeyi amaçlayan fonlar kurmaya devam etti" ifadelerini kullandı.