Morgan Stanley, ABD bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi

ABD 2024 dördüncü çeyrek mali sonuçlarının dün açıklanmasının ardından uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, önde gelen ABD bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını güncelledi.

Buna göre, JPMorgan için hedef fiyatını 265 dolardan 273 dolara yükselten banka, Goldman Sachs için de hedef fiyatını 736 dolardan 782 dolara çıkardı.

Wells Fargo’nun hedef fiyatını 84 dolardan 88 dolara çeken Morgan Stanley, Citigroup için hedef fiyatını ise 5 dolar artırarak 109 dolara yükseltti. Bank of New York Mellon için de hedef fiyatını 90 dolardan 97 dolara çıkardığı belirtildi.