Morgan Stanley Avrupa için dördüncü çeyrek ekonomik tahminlerini düşürdü
Morgan Stanley Euro Bölgesi için dördüncü çeyreğe dair ekonomik tahminlerini düşürdü.
Goldman Sachs'ın ardından Morgan Stanley de, artan COVID-19 vakalarının önüne geçmek için uygulanmaya karar verilen karantina, kapatma tedbirlerine işaret ederek Avrupa için 4'ncü çeyrek ekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Euro Bölgesi ekonomisinin dördüncü çeyrekte daralacağını tahmin eden Morgan Stanley, Birleşik Krallık için daralma beklentisini yüzde 0,2'den yüzde 3'e çıkardı.
Citi ekonomistleri de Birleşik Krallık ekonomisinin 4'ncü çeyrekte yüzde 4'ün üzerinde daralmasını bekliyorlar.