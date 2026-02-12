Morgan Stanley CEO’su Ted Pick’in maaşı yüzde 32 arttı: 45 milyon dolara çıktı

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Üst Yöneticisi (CEO) Ted Pick’in 2025 yılına ilişkin toplam ücret paketini 45 milyon dolar olarak belirledi. Böylece Pick’in CEO olarak görev yaptığı ilk yıldaki maaş paketi, 2024 yılında aldığı 34 milyon dolara kıyasla yüzde 32 artış gösterdi.

Bankanın tazminat komitesi tarafından yapılan değerlendirmede, 2025 yılında özellikle menkul kıymetler biriminde elde edilen güçlü finansal performans artışta belirleyici oldu. Açıklamada, söz konusu dönemde bankanın rekor seviyede net gelir ve hisse başına kazanç elde ettiği, toplam hissedar getirisinin ise yüzde 45’e ulaştığı vurgulandı.

Morgan Stanley, Pick’in ücret paketinin önemli bölümünün uzun vadeli performansa bağlı olarak yapılandırıldığını belirtti. Buna göre toplam ödemenin yaklaşık dörtte üçü, üç yıllık süre boyunca ertelenecek ve yalnızca belirlenen performans hedeflerinin karşılanması halinde ödenecek.