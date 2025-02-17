Morgan Stanley dolar/TL tahminini güncelledi

Morgan Stanley, Cuma günü yayınladığı "Döviz Kuru Tahminleri Günvelemesi"nde Türk Lirası'na da yer verdi.

Türk Lirası'nın en beğendikleri piyasa olmaya devam ettiğini belirten Morgan Stanley, "Tahminlerimiz Türk Lirası'nın Orta Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyorlar" dedi.

Morgan Stanley, USD/TRY'nin 2025 ilk çeyrekte 36,50 ikinci çeyrekte 38, 2025 dördüncü çeyrekte 41,00 ve 2026 dördüncü çeyrekte 44,00 olmasını bekliyor.