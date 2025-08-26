Morgan Stanley: Fed eylülde faiz indirimine başlayacak

Morgan Stanley, Fed’in eylül ve aralıkta 25’er baz puan faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Bu öngörü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasında işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekmesiyle güç kazandı.

Banka, daha önce mart 2026’ya kadar faizlerin sabit kalacağını öngörürken, yeni projeksiyonunda eylülde 25 baz puanlık ilk indirimin ardından aralıkta bir indirim daha yapılacağını, 2026 boyunca çeyrek puanlık adımlarla faizlerin yüzde 2,75-3 bandına gerileyeceğini tahmin ediyor.