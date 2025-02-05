Morgan Stanley: Fed tek bir faiz indirimi yapacak

Morgan Stanley daha önce mart ve haziran aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.

Goldman Sachs ve Wells Fargo bu yıl iki faiz indirimi beklemeye devam ediyor.

Morgan Stanley analistleri , “Tarifelerin tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde uygulanması, muhtemelen dezenflasyonun daha yüksek bir enflasyon hızında durması anlamına gelecek ve indirimlere giden herhangi bir kısa vadeli yolu engelleyecektir. Tarifelerden kaçınılsa bile, potansiyellerinin PCE enflasyonuna ilişkin belirsizliği yüksek tuttuğunu ve PCE enflasyonuna yönelik riskleri yukarı yönlü tuttuğunu düşünüyoruz” dedi

Merkez Bankası Ocak ayı politika toplantısında gösterge gecelik faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında bıraktı, ancak Fed Başkanı Jerome Powell borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirimin artık inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Morgan Stanley, “2025 yılında para politikasının izleyeceği yol oldukça belirsizliğini koruyor” ifadelerini kullandı.