Morgan Stanley: Fed ve ECB Eylül ayında faiz oranlarını düşürebilir

Sheets CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki son tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve işgücü piyasası verileri ışığında bankanın çifte kesinti olasılığı konusunda yükselişe geçtiğini söyledi.

Sheets, "Hem Fed hem de ECB'nin Eylül ayında faiz indirimine gideceği konusunda daha iyimseriz. Bu merkez bankalarının önceden taahhütte bulunmak istememeleri anlaşılabilir bir durum. Enflasyon riskleri konusunda aşırı rehavete kapılmış görünmek istemiyorlar. Ancak ECB'nin Eylül ayına kadar göreceği verilerin enflasyonun ılımlı seyretmeye devam ettiğini göstereceğini düşünüyoruz. Fed için de enflasyonun düşmeye devam ettiğini düşünüyorum" dedi.

Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Mayıs ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde (PCE).

Analistler manşet PCE'nin Nisan ayına kıyasla yatay seyretmesini ve yıllık bazda %2,6 artmasını bekliyor. Volatil gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek PCE'nin aylık bazda %0,1 artış göstereceği tahmin edilirken, Sheets bu oranın da beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi.