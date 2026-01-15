Morgan Stanley kârını artırdı, beklentileri aştı: Hisseler bilanço sonrası yükseldi

Morgan Stanley, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki güçlü seyirin etkisiyle kârını artırdı.

Banka, söz konusu dönemde 4,40 milyar dolar net kâr elde ederken, hisse başına kâr 2,68 dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net kâr 3,71 milyar dolar, hisse başına kâr ise 2,22 dolar seviyesindeydi.

Hisse başına kâr beklentisi beklentilerin üzerinde

Piyasalarda dördüncü çeyrek için hisse başına kâr beklentisi 2,44 dolar düzeyindeydi. Açıklanan rakam, beklentilerin üzerinde geldi.

Aynı dönemde Morgan Stanley’nin toplam geliri 17,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutar, 17,77 milyar dolarlık piyasa tahminini aştı. Kurumsal menkul kıymetler biriminin gelirleri 7,93 milyar dolara ulaşırken, bu kalem altında hisse senedi işlemleri 3,67 milyar dolar, sabit getirili ürünler ise 1,76 milyar dolar gelir sağladı. Yatırım bankacılığı gelirleri 2,41 milyar dolara yükselerek geçen yılın aynı dönemindeki 1,64 milyar dolarlık seviyenin üzerine çıktı.

Varlık yönetimi net gelirleri 5,03 milyar dolar olurken, yatırım yönetimi gelirleri 1,72 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek boyunca personel giderleri ise 7,06 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Finansal sonuçlar sonrası hisseleri yükseldi

Banka yönetimi, küresel birleşme ve satın alma hacminin 2025 yılında 5,1 trilyon doların üzerine çıkmasının yatırım bankacılığı gelirlerini desteklediğine işaret etti. Finansal sonuçların ardından Morgan Stanley hisseleri ABD ön piyasasında yüzde 1,6 yükseldi.