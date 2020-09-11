Morgan Stanley: Yuan 2030'da en değerli 3. para birimi olacak

11 Eylül 2020

Morgan Stanley analisti Robin Xing, küresel yatırımcıların, ağustos ayı sonunda 409 milyar dolara ulaşan ve 2030 yılında toplam değeri 3 trilyon dolara yükselmesi beklenen, yuan cinsinden varlıkları satın almak istemeleri ile yuanın 2030 yılında yüzde 5-10 arası hacme ulaşarak, gelecek 10 yılda dünyanın en değerli üçüncü para birimi olmasını beklediğini söyledi.

Morgan Stanley raporunda, küresel döviz piyasalarında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) mart ayında açıkladığı verilere göre payı yüzde 2,02 olan yuanın, Çin'in finansal piyasalarını açmasıyla artan sınır ötesi sermaye piyasaları birleştirmeleri ile söz konusu artışın mümkün olduğuna işaret edilirken, ABD ve Çin arasında artan gerilimlerin Çin'in yuanı uluslararası piyasalarda kullanma planını hızlandıracağı belirtildi.

ABD'nin Çinli birey ve kurumları çeşitli mali yaptırımlarla tehdit etmesi ile Çin geçtiğimiz aylarda uluslararası piyasalarda yuan ile yaptığı işlemleri artırdı. ABD'nin tehditleri, Çin'in dolar ödemelerini ve ABD pazarına erişimini engellemeye varma potansiyeli olan bir dizi yaptırımı içeriyor.

ABD yaptırımlarına karşılık olarak, Çinli politika yapıcıların, Şangay'ı yuanı kullanılan küresel bir finans merkezine dönüştürme ve yeni bir yerli kripto para piyasaya sürmek gibi dolar bağımlılığını azaltma planlarını hükümete önerdikleri duyuruldu.