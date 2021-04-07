Morgan Stanley’den erken Archeros kaçışı

Morgan Stanley, zararına satışların rakiplerini ağır etkilemesinden önceki gece yaklaşık 5 milyar dolar değerinde Archegos hissesini sattı.

CNBC'de dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Morgan Stanley Tiger Management analisti Bill Hwang tarafından yönetilen Archegos'un hisse senedine yönelik satış yapmak için Perşemve geç saatlerde Archegos'un onayını aldı.

Morgan Stanley, Archegos hisselerini indirimli olarak sattı ve (alımı yapan) hedge fonlara bu adımın, ismini açıklamadığı bir müşterinin iflası önlemek için yaptığı teminat tamamlama işleminin bir parçası olduğunu açıkladı.

İsviçre Bankası Credit Suisse dün Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4.4 milyar İsviçre frankı (4.7 milyar dolar) zarar ettiğini açıklarken, bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bırakmıştı.