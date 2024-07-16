Morgan Stanley'den ikinci çeyrekte 3,1 milyar dolar net kâr

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley ikinci çeyrekte 3 milyar 117 milyon dolar kar etti. Analistler ise 2 milyan 641 milyon dolar kar bekliyorlardı.

Hisse başına kar da 1,65 dolar olan beklentinin üzerinde, 1,82 dolar olarak gerçekleşti.

Vergi öncesi kar 3 milyar 364 milyon dolar olan beklentiyi aşarak 4 milyar 74 milyon dolar oldu.

İkinci çeyrekte gelirler 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.