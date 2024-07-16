Morgan Stanley'den ikinci çeyrekte 3,1 milyar dolar net kâr
Morgan Stanley, mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdi. Morgan Stanley'in 2.çeyrekte net kârı 3,1 milyar dolar olarak açıklandı.
Haber Merkezi
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Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley ikinci çeyrekte 3 milyar 117 milyon dolar kar etti. Analistler ise 2 milyan 641 milyon dolar kar bekliyorlardı.
Hisse başına kar da 1,65 dolar olan beklentinin üzerinde, 1,82 dolar olarak gerçekleşti.
Vergi öncesi kar 3 milyar 364 milyon dolar olan beklentiyi aşarak 4 milyar 74 milyon dolar oldu.
İkinci çeyrekte gelirler 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.