Morgan Stanley'in karı analist beklentilerini aştı

Morgan Stanley, artan piyasa oynaklığının Wall Street'teki emsallerinde görülen kazançları yansıtarak beklenenden daha güçlü bir ikinci çeyrek karı bildirdi.

Yatırım bankacılığı devi, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte geçeğn yılın aynı döneminde 3,1 milyar dolar veya hisse başına 1,82 dolar olan karını 3,5 milyar dolar veya hisse başına 2,13 dolara çıkardı. Her iki rakam da analist beklentilerini aştı.

Gelir, kurumsal menkul kıymetler ve varlık yönetimindeki güçlü performansın desteğiyle 16,8 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca, güçlü sermaye verimliliğini yansıtan yüzde 13,9'luk bir ortalama adi özkaynak getirisi bildirdi.

Morgan Stanley, belirsiz bir makroekonomik ortamda temkinli bir yaklaşımın sinyalini vererek kredi zararları için 196 milyon dolar karşılık ayırdı. Tazminat giderleri 7,19 milyar dolara ulaşırken, tazminat dışı giderler 4,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.