Morning Star, ABD için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini yükseltti

Morningstar, ABD’nin 2025 büyüme tahminini yüzde 1,2’den 1,7’ye; 2026 tahminini ise yüzde 0,8’den 1,1’e yükseltti. Kuruluşa göre Çin’in vergi indirimi hamlesi resesyon riskini azalttı.

Morningstar ekonomisti Preston Caldwell, ABD ekonomisinin yakın vadeli görünümünde iyileşme yaşandığını vurgulayarak, “Çin’in gümrük vergilerinde yaptığı son indirimin ardından borsalarda görülen yukarı yönlü hareket, resesyon riskinin bir bölümünü ortadan kaldırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Caldwell’e göre, bazı dış ticaret adımlarının önümüzdeki yıl enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği öngörülse de bu etkinin geçici olacağı ve 2026 itibarıyla fiyat artışlarının hafifleyeceği tahmin ediliyor.

Morningstar’ın değerlendirmesi, Çin-ABD ticaret hattındaki gelişmelerin küresel risk algısı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ederken, özellikle sermaye piyasalarında kısa vadede güven algısını desteklediği yorumlarına neden oldu.