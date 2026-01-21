Mortgage başvurularında faiz etkisi: Haftalık artış yüzde 14'ü aştı

ABD'de mortgage başvuruları, faiz oranlarındaki gerilemenin etkisiyle geçen hafta belirgin bir artış gösterdi.

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından yayımlanan haftalık ankete göre, 16 Ocak 2026 ile sona eren haftada mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 14,1 yükseldi. Mortgage kredi talebinin genel seyrini gösteren Piyasa Endeksi, mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle haftalık bazda yüzde 14,1 artarken, düzeltilmemiş verilerle artış yüzde 17 olarak kaydedildi.

Refinansman başvurularında güçlü yükseliş

Artışta refinansman başvurularındaki güçlü yükseliş öne çıktı. Refinansman Endeksi haftalık bazda yüzde 20 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 183 yükseldi. MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, faiz oranlarındaki düşüşün başvuruları hızlandırdığını belirterek, “30 yıllık sabit mortgage faizi ortalama yüzde 6,16 ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu da Eylül 2025'ten bu yana refinansman başvurularında en güçlü haftayı getirdi” dedi.

Kan'ın değerlendirmesine göre, konvansiyonel kredilerde refinansman başvuruları yüzde 29, VA (gaziler) kredilerinde ise yüzde 26 arttı. Refinansman işlemleri toplam mortgage başvurularının yüzde 61,9'unu oluşturdu.

Konut alımına yönelik başvurular yükseliyor

Konut alımına yönelik başvurular da yükselişini sürdürdü. Satın alma endeksi mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 5, düzeltilmemiş bazda yüzde 12 artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 18 oldu. Bu artışta, konvansiyonel kredi başvurularındaki yüzde 8'lik yükseliş etkili oldu.

Kredi türlerine göre dağılımda FHA kredilerinin payı yüzde 15,9'a gerilerken, VA kredilerinin payı yüzde 16,2'ye çıktı. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) kredilerinin toplam içindeki payı ise yüzde 7,1 olarak hesaplandı.

Faiz oranlarına bakıldığında, 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı uyumlu kredilerde yüzde 6,16'ya, jumbo kredilerde yüzde 6,39'a geriledi. 15 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 5,55 olurken, 5/1 ARM oranı yüzde 5,42 ile önceki haftaya paralel seyretti.