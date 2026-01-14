Mortgage piyasasında sert dönüş: Başvurular yüzde 28,5 arttı

Mortgage Bankers Association (MBA), 9 Ocak 2026 ile sona eren haftaya ilişkin Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Verilere göre mortgage başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 28,5 oranında artış gösterdi. Kurum, önceki haftanın verilerinde yılbaşı tatiline bağlı düzeltme yapıldığını da hatırlattı.

Mortgage kredi talebinin genel seyrini gösteren Piyasa Bileşik Endeksi, mevsimsellikten arındırılmış bazda haftalık yüzde 28,5 yükselirken, düzeltilmemiş endeks yüzde 65 artış kaydetti. Yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 40 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128 daha yüksek seviyeye çıktı. Konut satın alma endeksi ise mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle yüzde 16 artış gösterdi. Düzeltilmemiş satın alma endeksi haftalık yüzde 51 yükselirken, yıllık bazda yüzde 13 artış kaydetti.

Yeniden finansmanda 2025'ten bu yana en güçlü seviye

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, devlet destekli kuruluşların (GSE) ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağını açıklamasının ardından mortgage faizlerinde gerileme yaşandığını belirtti. Kan, 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranının yüzde 6,18'e düşmesinin yeniden finansman başvurularında belirgin bir ivme yarattığını ifade etti. Kan, yeniden finansman başvurularının tatil etkisinden arındırılmış bir haftaya kıyasla yüzde 40 artarak Ekim 2025'ten bu yana en güçlü seviyesine ulaştığını söyledi.

Toplam başvurular içinde yeniden finansmanın payı yüzde 56,6'dan yüzde 60,2'ye yükseldi. Değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 7,0 olarak kaydedildi. FHA kredilerinin payı yüzde 20,0'den yüzde 19,2'ye, VA kredilerinin payı ise yüzde 17,3'ten yüzde 16,1'e gerilerken, USDA kredilerinin payı yüzde 0,4 seviyesinde sabit kaldı.

Faiz oranlarına bakıldığında, 30 yıl vadeli sabit faizli uyumlu mortgage kredilerinde ortalama oran yüzde 6,25'ten yüzde 6,18'e düştü. Jumbo kredilerde ise faiz oranı yüzde 6,32'den yüzde 6,42'ye yükseldi. 15 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı yüzde 5,60'a, 5/1 değişken faizli mortgage oranı ise yüzde 5,42 seviyesine geriledi.