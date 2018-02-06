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Moskova, ABD'nin 'Kremlin Raporu'na yanıt hazırlayacak

Rusya, ABD'nin yayınladığı ve yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu'na yanıt hazırlayacak.

Moskova, ABD'nin 'Kremlin Raporu'na yanıt hazırlayacak
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Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD tarafından hazırlanan Kremlin raporuna zamanında yanıt vereceğini söyledi.

Rus gazetesi İzvestiya’da yer alan habere göre Peskov, ilgili soru üzerine, ”Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya’nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Yanıt zamanında verilecek” dedi.

ABD Maliye Bakanlığı 30 Ocak’ta ”Kremlin Raporu” olarak bilinen ve yaptırım uygulanabilecek 210 Rus vatandaşını içeren listeyi yayımlamıştı. Listeye Rusya yönetimi ve bir çok iş adamları da dahil edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise raporu dostça olmayan ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere zarar veren bir hareket olarak nitelendirerek Rusya’nın gelişmeleri izleyeceğini ve çoğunlukla iç sorunlarıyla uğraşacağını söyledi.

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Kaynak: DHA

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