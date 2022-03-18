Moskova Borsasında işlemler "kısmen" başlayacak

Nabiullina, Moskova Borsasındaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti. Rusya Merkez Bankası Başkanı, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız. Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine (OFZ) yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, OFZ alımları yapacak." ifadesini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, "Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranı da düşecek." dedi.

Rusya’da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.