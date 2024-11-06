Moskova Borsası'nda Trump etkisi!
ABD'deki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın önde götürmesinin ardından Moskova Borsası yükselişle açıldı. Bazı şirketlerdeki yükseliş yüzde 5'i geçti. Borsadaki yükselişim Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söylemesinin etkisi bulunuyor.
ABD'deki başkanlık seçimi devam ederken Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.
Dolar/ruble paritesi ise 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı.
Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 3, Gazprom'un yüzde 5,7, Rosneft'in yüzde 2,3 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 2 yükseldi.
Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.