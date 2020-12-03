Moskova, cumartesi günü COVID-19 aşı merkezlerini açacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 5 Aralık Cumartesi günü COVID-19 aşı merkezlerini açacaklarını söyledi. Sobyanin, aşının ilk olarak öğretmenlere, doktorlara ve sosyal hizmet görevlilerine yapılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı konuşmada ulusal gönüllü aşılama progamının gelecek hafta başlayacağını söylemişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, dünkü açıklamasında şu ana kadar Rusya'da 100,000'den fazla kişinin koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısını olduğunu ifade etmişti. Testlerden elde edilen ara sonuçlara göre Sputnik V aşısının koronavirüse karşı yüzde 92 etkili olduğu saptanmıştı.

Rusya'nın iki dozluk Sputnik V koronavirüs aşısı uluslararası piyasalarda kişi başına 20 dolardan daha aza mal olurken, Rus vatandaşları için ise ücretsiz olacak.