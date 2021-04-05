'Moskova ve Washington Ukrayna konusunda üst düzey temasta'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda üst düzeyde temas kurduğunu söyledi.

Interfax'ta yer alan haberde Ryabkov, Moskova'nın Washington'u endişelenecek bir şey olmadığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Kremlin geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırına birlik ve askeri araç konuşlandırmasının Moskova'nın kendi güvenliği için olduğunu, bunun başkalarına tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.