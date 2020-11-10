Moskova'da COVID-19 tedbirleri geri geldi

10 Kasım 2020

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı koronavirüs tedbirleri yeniden getirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki salgın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte COVID-19 vakalarının arttığını belirten Sobyanin, "Gelecek haftalarda salgın durumu kötüleşebilir." dedi.

Şehirde COVID-19'a karşı tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Sobyanin, saat 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerinin yasaklandığını ve bunun yemek siparişlerinde kurye hizmetini veren işletmeler için geçerli olmadığını belirtti.

Kentteki üniversite ve yüksekokullarda uzaktan eğitim uygulamasına geçildiğini aktaran Sobyanin, spor etkinliklerinin izin alınması halinde yapılabileceğini vurguladı.

Sobyanin, kültür etkinliklerinin de geçici süreliğine yasaklandığını kaydederek "Tiyatro, sinema ve konser salonlarında doluluk oranının yüzde 25'i geçmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çocuk kamplarının faaliyetleri ve alışveriş merkezlerinde çocuklar için eğlence programlarının da yasaklandığını ifade eden Sobyanin, alınan tedbirlerin 15 Ocak 2021'e kadar uygulanacağını aktardı.

Kaynak: AA