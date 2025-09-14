Moskova’da genç kadın, 100 bin Ruble karşılığında 'ruhunu' sattı

Moskova’da yaşayan 26 yaşındaki bir genç kadının, konser bileti ve koleksiyon bebek satın alabilmek için “ruhunu 100 bin rubleye sattığını” açıklaması, Rusya’da geniş yankı uyandırdı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Katrina isimli genç kadın, sosyal medyada gördüğü “100 bin ruble karşılığında ruh satın alınır” ilanına başvurdu. Kabul ettiği teklif karşılığında popüler “Labubu” koleksiyon bebekleri ve bir konser bileti aldı. Genç kadın, Telegram kanalına yaptığı açıklamada, “Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum, kaderi artık yeni sahibinin takdirinde” ifadelerini kullandı.

Kilise: “Kötülüğün tarafını seçti”

Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine Rus Ortodoks Kilisesi devreye girdi. Kilise yetkilileri, davranışı “günah” olarak niteleyerek, “Genç kadın kötülüğün tarafını seçti” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Katrina’ya bir “kilise psikiyatristinden yardım alması” tavsiyesinde bulunuldu.

“Şaka ilanı” ülke gündeminde

İlanı veren Dmitri isimli kişi ise sürecin ciddiye alınmasını beklemediğini, ilanı “şaka amaçlı” paylaştığını belirtti.