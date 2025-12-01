Moskova’da kritik buluşma: ABD’nin Ukrayna barış planı Putin’in masasında

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiği bu hafta Moskova’ya taşınırken, uluslararası kamuoyunun odağı da Rusya’ya çevrildi. ABD'nin özel elçisi Steve Witkoff'un bugün Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Washington destekli 19 maddelik yeni barış planı masada olacak.

Ukrayna: Sürecin ilerlemesi Moskova'ya bağlı

Ukrayna tarafı, sunulan revize barış önerisini “geçici olarak desteklediğini” açıklarken, sürecin ilerlemesinin Rusya’nın yaklaşımına bağlı olduğunu vurguladı. Söz konusu plan, birkaç hafta önce gündeme gelen ve 28 maddeden oluşan ilk taslağın değiştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. İlk planın Ukrayna’nın katılımı olmadan, ABD ve Rusya tarafından hazırlandığı ve Moskova’ya avantaj sağladığı ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta ABD’li ve Ukraynalı yetkililer arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanmış, son olarak Florida’da yapılan görüşmelerde yeni öneri üzerinde tartışılmıştı. Bu süreç sonrası Rusya’nın revize edilen taslak üzerinde daha aktif rol oynamaya istekli olduğu değerlendiriliyor.

Kritik toplantı yarın

Putin’in yeni plan konusunda nasıl bir tutum izleyeceği belirsizliğini korurken, Rusya’nın sahadaki avantajı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın barış anlaşmasının çerçevesine ilişkin etkisi süreci kritik hale getiriyor.

Kremlin, Putin’in Witkoff ile yarın bir araya geleceğini resmi olarak doğruladı. Görüşmenin, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışları açısından yeni bir dönüm noktası olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.