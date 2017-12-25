Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü

25 Aralık 2017

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki alt geçide girdi" dedi.

Bu arada Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da, otobüsün şoförünün gözaltına alındığını duyurdu.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.