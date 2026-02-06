Moskova'da Rus generale suikast girişimi

Korgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova'nın kuzeyindeki bir binada suikast girişimine uğradı. Alekseyev'in saldırının ardından derhal hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Rus basını: Hayatta ama belirsizlik sürüyor

Rus basınında yer alan haberlerde, Alekseyev’in hayatta olduğu ancak sağlık durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğü bildirildi. Bazı yayınlarda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, “Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı generalin konut binası önünde beklediği” iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Rus Soruşturma Komitesi tarafından “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla resmi soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Alekseyev, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinin ardından başkentte hedef alınan son yüksek rütbeli askeri yetkili oldu.

Alekseyev’in, 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ile kızına yönelik gerçekleştirilen noviçok kimyasal silah saldırısının organizasyonunda rol aldığı gerekçesiyle İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından suçlandı.

Kremlin’in ise 2019 yılında Alekseyev’e Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verdiği belirtildi.