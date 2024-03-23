Moskova'daki saldırıyı IŞİD üstlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da en az 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bildirildi.
Haber Merkezi
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Moskova'da Crocus Belediye Binası'ndaki konser alanını dün akşam uzun namlulu silahlarıyla basan teröristler, sivilleri katletmişti. Saldırganlar daha sonra binayı da ateşe vermişti.
Polis saldırının ardından teröristlerin peşine düşerken, IŞİD'den kendisine ait 'haber ajansı' aracılığıyla bir açıklama geldi. Örgüt, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.