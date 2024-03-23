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Moskova'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da en az 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Moskova'da Crocus Belediye Binası'ndaki konser alanını dün akşam uzun namlulu silahlarıyla basan teröristler, sivilleri katletmişti. Saldırganlar daha sonra binayı da ateşe vermişti.

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Polis saldırının ardından teröristlerin peşine düşerken, IŞİD'den kendisine ait 'haber ajansı' aracılığıyla bir açıklama geldi. Örgüt, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. 