Moskova’dan 2036 hamlesi: İşgal bölgelerinde Rus nüfusu artırılacak

Putin’in imzaladığı yeni strateji, 2036’ya kadar Rusya’nın etnik bütünlüğünü güçlendirmeyi ve işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunu artırmayı hedefliyor.

Yeni belge, Rusya’daki mevcut etnik gruplar arası ilişkilerin analizini içerirken; ulusal politikanın amaçları, ilkeleri ve önceliklerinin yanı sıra bu politikanın federal bölgelerde nasıl uygulanacağına dair detaylar da yer alıyor.

Kremlin’in açıklamasına göre stratejinin temel amacı, “Rusya’nın tarihsel bütünlüğünü, toprak birliğini ve iç istikrarını korumak; halkların uyumlu gelişimini ve refahını artırmak; Rusya’nın çok etnili nüfusunun birliğini, eşsiz bir medeniyet-devleti yapısının temeli olarak güçlendirmek” şeklinde tanımlandı.

2012’de kabul edilen ve 2025’e kadar geçerli olan önceki strateji, 37 maddeden oluşuyordu ve 2018 ile 2024 yıllarında iki kez güncellenmişti. Yeni strateji, kapsamı ve belirlenen hedeflerin detay düzeyiyle önceki belgeyi önemli ölçüde genişletiyor.