Moskova'dan ABD'ye sınırlama uyarısı
Moskova, ABD basın kuruluşlarının Rusya'daki faaliyetlerini sınırlayabileceği uyarısı yaptı.
Rusya, ABD'nin Kremlin destekli televizyon kanalı RT'ye uyguladığı baskıya yanıt olarak ABD medya organizasyonlarının Rusya'daki operasyonlarını sınırlama hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Rus yasalarını hiçbir zaman bir baskı aracı, siyasi etki olarak kullanmadık. Ancak Amerikalı otoritelerin RT'nin ABD'deki faaliyetlerine yönelik uyguladıkları baskıya yanıt verme hakkımız var" diye konuştu.