Moskova’dan itiraf gibi açıklama: Rusya'da ekonomi daralıyor

Rusya’da ekonomi yönetiminden gelen son açıklamalar, savaş ekonomisine dayalı büyümenin sınırlarına gelindiğine işaret etti. Kremlin’e yakın isimler, ülke ekonomisinin giderek zorlaştığını açıkça dile getirmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta bir iş konferansında konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ekonomik koşulların “kolay olmadığını” belirterek iş gücünün yeniden dağıtılması gerektiğini söyledi. Ukrayna savaşı ve savunma sanayisindeki üretim artışı nedeniyle iş gücü sıkıntısının büyüdüğüne dikkat çekti.

“Personel bulmak zor ve maaşlar artıyor” diyen Reşetnikov, “Daha önce ekonomide bazı rezervler vardı ve bu sayede süreci yönettik. Ancak mevcut veriler bu rezervlerin büyük ölçüde tükendiğini gösteriyor. Makroekonomik durum ciddi şekilde daha zor hale geldi” ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi sürüyor

Rusya Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini üst üste beşinci kez yarım puan indirerek yüzde 14,5 seviyesine çekti. Buna rağmen Reşetnikov, faiz oranlarının hâlâ yüksek olduğunu ve rublenin değer kazanmasının tercih ettikleri bir durum olmadığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ise Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekerek, “Eğer çatışmalar uzarsa Rus ekonomisi üzerindeki olumsuz etkiler artacaktır” uyarısında bulundu.

Putin’den ekonomi yönetimine sert eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 15 Nisan’da yapılan ekonomi toplantısında bakanlara sert çıktı. Putin, yılın ilk iki ayında GSYH’nin toplam yüzde 1,8 daraldığını açıkladı.

“Makroekonomik göstergelerin neden beklentilerin altında kaldığına dair detaylı açıklamalar bekliyorum” diyen Putin, verilerin hem uzmanların hem de hükümetin tahminlerinin gerisinde kaldığını vurguladı. Sanayi üretimi, imalat ve inşaat sektörlerinde de negatif tablo dikkat çekti.

“1917 benzeri senaryo” uyarısı

Ekonomideki kötü gidişata yönelik en dikkat çekici çıkış ise Rusya Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov’dan geldi. Parlamento alt kanadında konuşan Zyuganov, gerekli önlemler alınmazsa ülkenin ciddi bir toplumsal riskle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

“Eğer acil ekonomik ve mali önlemler alınmazsa sonbaharda 1917’de yaşananların tekrarıyla karşı karşıya kalabiliriz” diyen Zyuganov, hükümete hızlı adım atma çağrısı yaptı.

Finansal kriz endişesi büyüyor

Son bir yıldır Rusya’da hem yetkililer hem de özel sektör temsilcileri, artan enflasyon ve borç yükü nedeniyle finansal kriz riskine dikkat çekiyor. Tüketicilerin kredi geri ödemelerinde zorlandığı, bunun da bankacılık sistemine yönelik riskleri artırdığı belirtiliyor.