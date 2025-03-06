Moskova’dan Macron’a tepki: Nükleer açıklamaları Rusya için tehdit

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un nükleer silahlarla ilgili ifadelerinin Moskova tarafından tehdit olarak algılandığını belirtti.

Lavrov, “Elbette bu Rusya için bir tehdittir. Bizi tehdit olarak görüyorsa, Avrupa ülkeleri ve İngiltere genelkurmay başkanlarını toplantıya çağırıyorsa, nükleer silah kullanmanın gerekli olduğunu söylüyorsa, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmaya hazırlanıyorsa, bu elbette bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Macron’un Ukrayna’nın teslim olmasının kabul edilemez olduğu yönündeki sözlerini “belirsiz ve gergin” olarak değerlendirdi.