Moskova’dan net yanıt: Lavrov-Rubio görüşmesi ertelendi mi?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılacağı öne sürülen toplantının ertelendiğine dair iddialara yanıt verdi.

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Henüz kararlaştırılmamış bir şeyi erteleyemeyiz. Bazı Batılı kaynakların dün yazdıklarını doğrulamadık. Toplantının zamanı ve yeri hakkında net bir bilgimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

“Sadece toplantı fikri gündemde”

Rus diplomat, iki ülke dışişleri bakanlarının henüz bir tarih üzerinde uzlaşmadığını vurguladı:

“Şu anda sadece bir toplantı fikri var. Lavrov ve Rubio dün yaptıkları telefon görüşmesinde olası bir buluşmayı konuştular.”

Ryabkov, görüşmenin yapılmasına ilişkin teknik planlamanın ve diplomatik temasların sürdüğünü, ancak henüz resmi bir tarih belirlenmediğini söyledi.

CNN’in “ertelendi” iddiasına yalanlama

Daha önce CNN, iki bakanın Rusya-Ukrayna çatışmasının nasıl sona ereceği konusunda anlaşmazlık yaşadığını ve bu nedenle toplantının “ertelendiğini” ileri sürmüştü.

Moskova yönetimi ise bu haberleri “gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar” olarak nitelendirdi.