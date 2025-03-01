Moskova’dan Trump-Zelenskiy krizine sert yorum: Zelenskiy’e vurmamış olmaları mucize!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerilim, uluslararası yankı uyandırdı. Rus yetkililerden Zelenskiy’e ağır eleştiriler gelirken, Ukrayna yönetimi ise Devlet Başkanı’na destek açıklamalarında bulundu.

Rusya’dan Zelenskiy’e sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’daki tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Trump ve Vance’in Zelenskiy’e vurmamış olmaları bir mucize” ifadelerini kullandı. Zaharova, Zelenskiy’nin "yalnız bırakıldık" sözlerini yalan olarak nitelendirerek, “Kiev rejimi 2022’de yalnız kalmadı, aksine ABD’nin geniş desteğini aldı” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki sert tartışma sırasında "hak ettiği gibi tokatlandığını" söyledi.

Medvedev, “Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor” diyerek Ukrayna’ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de yaşananları "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Ukrayna’dan Zelenskiy’e destek mesajları

Rusya’nın sert tepkilerine karşılık Ukrayna yönetimi, Zelenskiy’in yanında durduklarını vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, “Zelenskiy, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!” ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy için azil çağrısı

Öte yandan, Ukrayna içinde Zelenskiy’e yönelik eleştiriler de yükseldi. Muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski, Beyaz Saray’daki olayların ardından Zelenskiy’nin görevden alınması için sürecin başlatılması gerektiğini savundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dubinski, “Meclisin olağanüstü toplanmasını ve Zelenskiy’in görevden azli sürecinin başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Hapiste bulunan ve kendisini "Trump destekçisi" olarak tanımlayan Dubinski, Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Yaşanan gelişmeler, Zelenskiy’nin iç ve dış politikadaki konumunu sarsabilecek yeni bir sürecin kapılarını aralayabilir. ABD ile ilişkilerde yaşanan bu kriz sonrası Ukrayna’nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.