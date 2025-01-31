Moskova’dan Washington’a çağrı! Diyaloğu yeniden başlatalım

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Ryabkov, Moskova’nın Washington ile ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimali üzerine de konuşan Ryabkov, şu an için bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

"Washington'dan gelen sinyalleri takip ediyoruz"

ABD yönetiminin yaklaşımlarını dikkatle izlediklerini belirten Ryabkov, “Washington'dan acil konularla ilgili gelen sinyalleri çok dikkatli takip ediyoruz. Tüm bu sinyaller önemli ve dikkatimizi çekiyor. Ancak siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Diyaloğun olmaması nedeniyle ilişkilerdeki durgunluk devam ediyor” dedi.

Bu durumun kendileri için uygun olmadığını dile getiren Rus yetkili, “Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Ancak bu diyaloğun karşılıklı saygı ve ortak çıkarların dikkate alınması esasına dayanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Büyükelçi için agreman bekliyoruz"

Öte yandan Ryabkov, Rusya’nın ABD’ye atadığı büyükelçi için Washington yönetiminden henüz agreman almadıklarını belirtti.

"Agremanla ilgili gelişme yok, beklemedeyiz. Washington’dan olumlu bir karar duymak istiyoruz. Amerika tarafının da devletler arasında tüm iletişim mekanizmalarının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu konuya dikkat vermeye çağırıyoruz.” diye konuştu.