Moskova'nın merkezinde patlama: 3 ölü, 15 yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde bulunan bir işletme yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk incelemelere göre olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan açıklamada, olayın yerel saatle 20.10 sıralarında Kudrinskaya Meydanı'ndaki bir yazlık kafe yakınında meydana geldiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı, patlamanın kesin nedeni ve can kaybı sayısının netleştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Komite açıklamasında, Moskova'daki Kudrinskaya Meydanı'nda bulunan binada meydana gelen olayın ardından soruşturma ekipleri ve uzmanların bölgede çalışma yürüttüğü belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Alexey Kuznetsov, patlamada yaralanan kişilere gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı.