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Moskovo'da kritik temas: Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova’da bir araya geldi. Kremlin görüşmenin "faydalı ve yapıcı" geçtiğini duyurdu.

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Moskovo'da kritik temas: Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile görüştü
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff’un başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bildirildi.

Gündeminin Ukrayna savaşı olduğu görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Moskova ziyaretinde Witkoff’a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, “Witkoff’un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump 8 Ağustos’a işaret etmişti

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA