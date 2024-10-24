Mossad Direktörü, 'Esir takası yapılabilecek mi?' sorusunun cevabını Doha'da arayacak

Mossad Direktörü Barnea, esir takası müzakerelerini ele almak için Doha'ya gidecek. Barnea'nın Doha ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'la bir araya geleceği ifade edildi.

101 esir Hamas'ın elinde...

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin 'teşvik edilmesinin' ele alınacağı kaydedildi. Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.